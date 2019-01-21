Москва, 21 января, 2019, 07:06 — ИА Регнум. На торгах Московской биржи 18 января быстро менялись настроения. С утра рубль незначительно понижался к доллару и евро, в течение дня повышался к доллару, а к евро его курс практически не менялся. А на закрытии торгов картина диаметрально изменилась: «россиянин» подорожал по отношению к доллару только на 0,09%, до 66,28 руб., а к евро — на 0,3%, до 75,29 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ. Так, у России запасы золота в ее золотовалютных резервах увеличились за 2018 год почти на 15%, до 2,112 тыс. тонн. Стоимость золота в резервах за год выросла на 13,4%, до $86,9 млрд. Это является одним из шагов по дедолларизации российской экономики, что отчасти оказало позитивное влияние на рубль.

Цена на нефть марки Brent 18 января выросла на 2,38%, до $62,75 за баррель. Курс евро к доллару из-за неопределенности с дальнейшими перспективами «Брексита» упал на 0,22%, до 1,1371 долл. за евро. Исходя из динамики цены на нефть и позитивных для России новостей, прогноз по курсу доллара на сегодня, 21 января, снижается до 66−67 руб., а по курсу евро — до 75−76,5 руб.

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