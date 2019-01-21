Мельбурн, Австралия, 21 января, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 34 минуты, завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

si.robi Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 23 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и 4 из 13 реализованных брейков.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с представительницей США Даниэль Коллинз, которая одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Читайте также: Свитолина обыграла Кис и вышла в четвертьфинал Australian Open