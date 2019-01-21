Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Посёлки Камчатского края Атласова, Лазо и Таёжный остались без медицинской помощи. После того, как уволился единственный врач, доступная для людей «медицина» осталась в посёлке Мильково, расположенном в 131 км от их населённых пунктов. В Мильково власти пытаются закрыть единственный роддом. Люди пытаются докричаться до краевых властей, но их не слышат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Мешков. Зубоврачевание (фрагмент). 1891

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«Наш посёлок Атласово, а также прилегающие к нему Таёжный и Лазо остались без медицинской помощи! После увольнения единственного врача медпомощь не оказывается уже три месяца. Люди вынуждены добираться до села Мильково, а это 131 км в одну сторону! Это чтобы получить элементарную первую помощь! Работникам ФАПа запретили выдавать больничные листы, если заболел, приходится брать отпуск. Уколы себе мы делаем сами, потому что работники ФАП не могут без назначения врача делать уколы и вообще какие-то лечебные процедуры! К врачу в Мильково ещё нужно попасть, даже если туда доедешь! Больные люди, с высокой температурой едут на рейсовом автобусе, в надежде, что их всё-таки примут», — обратились жители к депутату Законодательной думы Камчатского края Михаилу Пучковскому.

Однако, по их словам, далеко не факт, что доехать до Мильково получится. Потому что с автобусами тоже большие проблемы — количество рейсов из Атласово в Мильково сократили. В Атласово заезжает автобус из села Эссо, но он приходит только поздно вечером, поэтому попасть на прием к врачу уже не получается.

«Врач с Милькова за все три месяца приезжал всего два раза. Люди болеют каждый день, рассчитать время приезда врача невозможно. В поселке Атласово около 90 детей, которые нуждаются в медицинской помощи. Мы живем на грани вымирания! Может, власти ждут, пока мы сами все вымрем?! Администрация районной больницы кормит завтраками, но ничего не предпринимает. Помогите!!!» — молят сельские жители камчатских руководителей.

Жительница Атласово Ирина рассказала, что сегодня у них остался один фельдшер, который без предписания врача ничего не может сделать.

«Мы обращались к властям, но они лишь разводят руками и ничего не могут сделать», — рассказала женщина.

В адрес Михаила Пучковского пришло ещё одно письмо — от жителей того самого Мильково, где есть единственный врач для всех сёл на расстоянии в 131 километр. Там люди требуют сохранить, а не ликвидировать единственный на всю округу роддом.

«Акушерочек, которые занимали ставки в отделении, либо отправили в отпуска, либо перевели на замещающие должности. В здании роддома уже работают комиссии, которые изучают, что можно оборудовать в освободившемся помещении. Мы полагаем, что такое «тихушничество» — это единственный выход у начальников для тихого уничтожения родильного отделения», — написали жители Мильково в письме на имя парламентария.

Люди напуганы и возмущены. Камчатский край, по их словам, славится непредсказуемостью погодных условий. Не каждый водитель возьмет на себя смелость везти роженицу в Петропавловск-Камчатский, где находится теперь единственный доступный селянам роддом. В любой момент у женщины могут начаться роды, и что тогда делать, вообще непонятно. Возвращение обратно также сулит множество проблем и маме, и малышу — если зимой машина на трассе сломается, то придется сидеть с новорожденным на трассе в 40-градусный мороз и ждать помощи.

«О каком здоровом поколении можно вести речь в таких условиях?!» — возмущены жители.

Михаил Пучковский считает, что камчатские власти, в частности губернатор Илюхин, не согласен с президентом России Владимиром Путиным, требующим повышенного внимания к демографическим проблемам Дальнего Востока:

«Мильковский район очень большой, там много сёл, разбросанных на большие расстояния. Если район практически обрекают на вымирание, то как быть с требованием президента, который настаивает на улучшении демографии в ДФО? Получается, губернатор Владимир Илюхин с главой государства не согласен?».

В минздраве Камчатского края, после того, как обращение жителей Мильково стало достоянием общественности, отрицают, что готовят закрытие роддома. И.о. министра здравоохранения края Марина Волкова в комментарии ИА Кам 24, заявила, что в регионе вообще создана весьма эффективная система здравоохранения.

Однако жители Мильково не в первый раз выражают тревогу по поводу возможной ликвидации роддома. В октябре люди уже обращались в СМИ, встревоженные тем, что роддом, да и другие отделения в районной больнице, могут закрыть. Тогда минздрав Камчатки не отрицал, что такое может произойти. Мотивировали же это «оптимизацией» койко-мест. Чиновники сообщали, что за год в родильном отделении Мильково было принято менее 20 родов, что, по их мнению, крайне мало для содержания отделения за счет бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, весь 2018 год на Камчатке не утихали протестные акции, главным поводом для которых послужило ухудшение социально-экономической ситуации в регионе. Люди, помимо повышения пенсионного возраста, протестовали против роста цен на топливо, продукты и прочее, безумных цен на коммунальные услуги, безобразное состояние инфраструктуры. С Камчатки бежит население. По данным Михаила Пучковского, в год полуостров теряет до 1500 молодых людей. Когда на площадях Камчатки шумели митинги против повышения пенсионного возраста, власти региона быстро приняли закон, согласно которому парламентарии, губернатор и высшие чины правительства края будут получать доплату к пенсиям свыше 100 тыс. рублей. Это вызвало возмущение народа, прокуратура сначала воспротивилась такому закону, но потом одобрила его.