Москва, 21 января, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий ответственность за искаженное нанесение на карты территории РФ, будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Об этом рассказал сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков, пишут «Известия».

Vlaskin Политическая карта России

"Планируем ввести ответственность за неверное указание территориальной принадлежности Крыма», — сказал парламентарий.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди пояснила, что инициатива касается не только Крыма, но и остальной территории России, отображаемой на картах. При углублении в тему стала ясна необходимость более глубокой проработки.

Так, на сегодняшний день не закреплено правовое понятие карты России, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, американский телеканал CNN ранее обозначил изображенный на фотографии Симферополь как часть территории России, однако позднее убрал такую отметку со своего сайта.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Инициатива была поддержана большинством (96%) жителей полуострова.

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