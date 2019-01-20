Казань, 21 января, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии вернул иски госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», выступающей конкурсным управляющим «Татфондбанка», о банкротстве депутата Госдумы Марата Бариева и его супруги Резиды. Исковые заявления возвращены по требованию банка без объяснения причин, но это не лишает заявителя права повторной подачи претензий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство?

Напомним, 10−11 января 2019 года ТФБ, лишившийся лицензии в марте 2017 года и с апреля являющийся банкротом, подал четыре взаимосвязанных иска. Первый был подан к чете Бариевых, сумма претензий превышала по каждому 216,4 млн рублей. Также иск с требованием признать несостоятельной был подан к Гузель Саттаровой (вероятно, ещё один поручитель) и к самому заёмщику — ООО «Зайнап».

21 января 2019 года стало известно, что 16 и 17 января банк отозвал все четыре иска, в том числе и к Марату Бариеву, не дожидаясь принятия их к производству. До этого исковые заявления были оставлены без движения, вероятно, часть из недостатков оказались неустранимы в рамках отведённого срока.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.01.2019 года заявление оставлено без движения. 16.01.2019 года в арбитражный суд поступило ходатайство заявителя о возвращении заявления о признании должника банкротом. Согласно ч.1 ст.223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Согласно п.3 ч.1 ст.129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает исковое заявление, если до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления. Исследовав материалы дела, учитывая принципиальную невозможность устранения вышеуказанного недостатка, арбитражный суд приходит к выводу о возвращении заявления. Согласно ч.6 ст.129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления (требования) не препятствует вторичному обращению с ним в суд в общем порядке после устранения допущенных нарушений», — отмечалось в определении.

Таким образом, отзыв исков не лишает банк, чьи долги перед кредиторами уже превысили 166 млрд рублей, права повторного обращения с требованиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Резида и Марат Бариевы поручились по кредиту некого ООО «Зайнап», принадлежащего Рафаэлю Садыкову. Компания по основному виду деятельности является торговой, существует с 2012 года.

Депутат Марат Бариев (избран по федеральному списку «Единой России»), который в Госдуме входит в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, ранее был министром по аналогичному направлению в Татарии, а также занимал руководящие должности в Олимпийском комитете России. За 2017 год его задекларированный доход превышал 4,6 млн рублей, доход супруги составил более 1,44 млн рублей.

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