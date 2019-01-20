Москва, 20 января, 2019, 23:46 — ИА Регнум. По факту гибели женщины в результате пожара на северо-востоке Москвы проводится проверка. Об этом «Агентству Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла в воскресенье, 20 января, в квартире одного из жилых домов на ул. Стартовая.

«По факту смерти 73-летней женщины … проводится доследственная проверка, — сказала Иванова. — В рамках проверки будут проведены судебные экспертизы».

Ранее источник «Агентства Москва» в экстренных службах города сообщил, что на северо-востоке столицы в одной из квартир жилого многоэтажного дома на ул. Стартовая в районе Лосиноостровский произошел пожар.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Читайте также: Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Москве