Анкара, 20 января, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции приступят к проведению операции в Манбидже и на востоке Евфрата тогда, когда придет время. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в своем обращении по случаю 1-й годовщины начала операции ВС Турции «Оливковая ветвь».

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

«Проблемными областями в Сирии являются Манбидж и восток Евфрата, — сказал Акар. — Мы завершили подготовку (к проведению операции)».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 января 2019 г. пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что вооруженные силы Сирии не должны быть «допущены в город Манбидж», который находится под контролем «Сирийских демократических сил».

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