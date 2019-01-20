Токио, 20 января, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может заключить мирный договор с Российской Федерацией в случае получения гарантии передачи Токио части Южно-курильских островов. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По их данным, в администрации Абэ надеются заполучить от РФ Шикотан и группу островов Хабомаи.

При этом дипломаты считают, что Токио вряд ли получится «вернуть» острова Итуруп и Кунашир на данном этапе переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января 2019 г.

Ожидается, что политики в ходе переговоров рассмотрят вопрос о заключении мирного договора между двумя странами.

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