Япония нацелена на Курилы, Минск открестился от помощи Киеву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Лукашенко открестился от помощи Украине;
- Япония осложняет переговоры с Россией по Курилам;
- США напуганы новой системой «Нудоль»;
- В Госдуме предложили простить регионам долги за газ;
- В правительстве Санкт-Петербурга — новая кадровая зачистка.
Следующий выпуск слушайте в 11:00 (время московское).
Выпуск доступен также на сайте regnum.podster.fm/1074.