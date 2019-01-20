Берлин, 20 января, 2019, 22:03 — ИА Регнум. 20 января между коллективами «Шальке-04» и «Вольфсбург» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.

Wo st 01 Стадион «Фельтинс-Арена»

Первый мяч в дебюте матча забил немецкий фланговый полузащитник Даниэль Калиджури ударом с пенальти — 1:0. Через 14 минут Эльвис Реджбецай отличился забитым мячом — 1:1. На 78-й минуте Калиджури оформил дубль — 2:1.

Статистика матча («Шальке-04"/"Вольфсбург»)

Удары 20/13

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 11/%

Поданные угловые 4/6

«Шальке-04» набрал 21 очко и поднялся на 12-ю строчку. «Вольфсбург» с 28-ю баллами остался на 6-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Мак-Кенни, Ут, Руди, Стамбули, Шопф, Скрцибски.

«Вольфсбург»: Кастелс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Герхардт, Арнольд, Реджбецай, Штеффен, Вегорст, Мехмеди.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе

Желтые карточки: Мак-Кенни — 66.

Голы: Калиджури (пен) 8 — 1:0, Реджбецай 20 — 1:1, Калиджури 79 — 2:1.