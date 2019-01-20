



Флаг СССР

Положение Советского Союза на мировой арене в начале межвоенного периода определялось его местом в созданной в 1919—1922 гг. Версальско-Вашингтонской системе международных отношений. В годы Революции и гражданской войны Советская Россия утратила завоеванные Российской империей позиции на международной арене и территории в Восточной Европе. По уровню своего влияния в Европе страна оказалась отброшенной на 200 лет в прошлое и находилась вне рамок новой системы международных отношений. В этих условиях советское руководство могло либо согласиться с региональным статусом СССР, либо вновь начать борьбу за возвращение в клуб великих держав. Сделав выбор в пользу второй альтернативы, советское руководство взяло на вооружение концепцию «мировой революции», совмещавшую новую идеологию и традиционные задачи внешней политики по усилению влияния страны в мире. Стратегической целью внешней политики Москвы стало глобальное переустройство Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, что делало основными противниками Англию, Францию и их союзников. С начала 1920-х гг. в Европе сложился политический треугольник (Англия и Франция — Германия — СССР), участники которого стремились достичь своих внешнеполитических целей, играя на противоречиях соперников.

К середине 1930-х гг. произошли заметные изменения в положении Советского Союза на европейской политической арене. Заключив в 1932 г. договоры о ненападении с Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей и Францией, Москва снизила угрозу своим северо-западным границам со стороны потенциального антисоветского союза этих стран и получила возможность более широкой нормализации отношений с Парижем, который был озабочен политикой Англии и Италии, направленной на постепенный пересмотр военных ограничений Версальского договора в отношении Германии. Новым фактором европейской политики стал приход к власти в Германии в январе 1933 г. главы НСДАП А. Гитлера. Рассчитывая на дальнейшую ревизию Версальского договора с согласия западных держав, новое германское руководство развернуло активную антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду, позиционируя себя как главного борца с «мировым коммунизмом».

Ухудшение советско-германских отношений и политика попустительства Германии со стороны Англии и Франции вынуждали Москву использовать любые возможности для недопущения консолидации великих европейских держав с антисоветской направленностью. Поддержав политику «коллективной безопасности», Советский Союз пошел на смягчение идеологического противостояния между европейскими социал-демократическими и коммунистическими партиями, позиции которых следовало сблизить на антифашистской основе. Новая политическая линия сотрудничества левых партий в рамках «Народного фронта» была закреплена решениями VII Конгресса Коминтерна (25 июля — 20 августа 1935 г.). В дальнейшем советское руководство умело использовало официальные дипломатические каналы, нелегальные возможности Коминтерна, социальную пропаганду, пацифистские идеи, антифашизм, помощь некоторым жертвам агрессоров для создания имиджа главного борца за мир и социальный прогресс. В основе стратегии Москвы лежало стремление, последовательно критикуя фашизм, но, не ввязываясь при этом в открытое столкновение с Германией один на один, использовать межимпериалистические противоречия для расширения советского влияния в Европе и достижения статуса великой державы. Несмотря на активную пропагандистскую войну в прессе, СССР и Германия сохраняли нормальные дипломатические отношения и вплоть до марта 1937 г. периодически зондировали друг друга на предмет нормализации отношений. При этом германская сторона предпочитала развивать экономические отношения, а советская — пыталась дополнить их и политической нормализацией. Однако для Берлина его имидж «борца с мировым коммунизмом» был более важен, а отказ от советских предложений исправно доводился до сведения Англии, что позволяло рассчитывать на новые уступки с ее стороны.

Если же учесть, что 16 февраля к власти в Испании пришел Народный фронт, воспринимавшийся консервативными английским руководством чуть ли не как большевизация страны, то позиция Англии будет вполне логичной. Антикоммунистическая риторика Берлина находила благосклонных слушателей на берегах Темзы. Тем временем с 18 июля внимание всех великих европейских держав было привлечено к начавшейся в Испании гражданской войне. Германия и Италия почти сразу же поддержали мятеж генерала Ф. Франко, демонстрируя всему миру свою антикоммунистическую позицию. Запугивая Париж угрозой своего нейтралитета в случае обострения франко-итальянских и франко-германских отношений, Лондон, который тайно поддерживал мятежников, добился от Франции, чтобы та не продавала Мадриду оружие. Опасаясь втягивания в испанские события других европейских стран, Франция 2 августа обратилась к Англии и Италии с идеей соглашения о невмешательстве. Поддержав эту идею, Англия 4 августа предложила включить в это соглашение Германию и Португалию. Со своей стороны Германия, Италия и Португалия были готовы участвовать в данном соглашении только при условии, что в нем будет участвовать и Советский Союз. В итоге Лондон был вынужден согласиться с этим требованием и Париж предложил данную идею Москве, которая ее поддержала. Выступая за локализацию войны в Испании, советское руководство полагало, что это способствовало бы более быстрой победе законного правительства над мятежниками. Кроме того, участие Советского Союза в Комитете по невмешательству позволяло использовать этот международный орган для расширения советского влияния в Европе, отстаивания интересов законного правительства Испании и разоблачении германо-итальянской интервенции. 15—24 августа по инициативе Англии и Франции 27 стран Европы подписали Соглашение о невмешательстве в дела Испании. В соответствии с этой договоренностью в Лондоне 9 сентября начал свою работу Международный комитет по вопросам невмешательства в дела Испании, не имевший, правда, каких-либо полномочий. Зато, таким образом, удалось устранить от решения этого вопроса Лигу Наций.

Понятно, что итало-германская помощь Франко не была ни для кого секретом, как, впрочем, и то, что Англия и Франция закрывают глаза на это откровенное нарушение политики «невмешательства». Пользуясь поддержкой Италии и Германии франкисты с конца июля 1936 г. начали наступление в Эстремадуре, в результате которого им удалось объединить северный и южный районы своего господства, 27 сентября захватить Толедо, а с 15 октября начать наступление на Мадрид. На севере страны мятежникам удалось 5 сентября захватить Ирун, отрезав от Франции Северный фронт республиканцев. Позиция СССР в отношении событий в Испании первоначально была довольно осторожной. Москва оказывала гуманитарную помощь и способствовала закупкам вооружения для Испании в третьих странах, но просьба Мадрида о военных поставках была отклонена. Однако слабо закамуфлированная итало-германская интервенция и успехи мятежников на фронте заставили Москву 29 сентября решиться на военные поставки законному правительству Испании. На примере испанских событий СССР стремился продемонстрировать западным державам угрозу, исходящую от фашистских государств, и достичь реализации идей «коллективной безопасности» в Европе, а также не допустить создания единого антисоветского фронта европейских держав. Однако попытки советского представителя в Комитете по невмешательству в октябре 1936 г. подтолкнуть Англию и Францию к более решительным шагам против нарушителей соглашения, что могло привести к расширению сотрудничества Москвы, Лондона и Парижа, не увенчались успехом. Англия и Франция опасались срыва работы Комитета по невмешательству и не желали обострять отношения с Германией и Италией.

В этой ситуации, демонстрируя свою антифашистскую позицию, Советский Союз заявил о поддержке законного правительства Испании, что вовсе не улучшило его отношений с Англией и Францией. Тем не менее, советская военная помощь позволила испанским республиканцам воссоздать сухопутную армию и не допустить быстрой победы мятежников и итало-германских интервентов. Более того, гражданская война в Испании стала символом антифашистской борьбы, в которой участвовало свыше 42 тыс. добровольцев с разных континентов Для СССР победа франкистов в Испании означала создание проблем на юго-западной границе союзной ему Франции. Однако французское руководство не желало сближаться с СССР и опасалось быть втянутым в противостояние с Германией из-за советско-германского конфликта в Испании. Уже в ноябре 1936 г. в беседе с польским послом в Париже министр иностранных дел Франции И. Дельбос говорил, что «главная цель франко-русского соглашения заключается в том, чтобы не допустить сближения между Германией и Советской Россией, то есть противодействовать возможному возобновлению рапалльской политики». В настоящее время подписание германо-японского Антикоминтерновского пакта «окончательно исключает такую возможность. Поэтому отношение французского правительства к соглашению с Россией может быть изменено», а с Германией установлено взаимопонимание. Схожей позиции о необходимости соглашения с Германией придерживалась и Англия.

Продолжая политику «невмешательства», западные страны обычно ссылались на угрозу войны с Германией и Италией и на свою военную слабость. Занятая Англией, Францией и США позиция «невмешательства» в гражданскую войну в Испании вела к фактической поддержке мятежников, в которых они видели гарантию от «красной опасности», особенно в условиях расширения советского вмешательства в войну. Внешнеполитическая позиция западных держав во многом определялась присущим им антикоммунизмом, что подталкивало их к попустительству Германии и Италии, которых можно было использовать в качестве главной ударной силы против СССР. Намереваясь и далее использовать подобные настроения, Берлин и Рим 25 октября подписали соглашение, согласно которому Германия признала захват Эфиопии Италией, а та со своей стороны обещала не вмешиваться в германо-австрийские отношения. Обе стороны договорились о разграничении сфер экономической деятельности на Балканах, а 18 ноября разорвали дипломатические отношения с законным правительством Испании и признали правительство Ф. Франко. 25 ноября Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт, подкрепленный новым столкновением на маньчжуро-советской границе у озера Ханка 26—27 ноября. Тем самым Япония наглядно продемонстрировала всему миру антикоммунистическую подоплеку своих действий. 2 декабря был подписан итало-японский договор, а 6 ноября 1937 г. Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и 11 декабря заявила о выходе из Лиги Наций.

Тем временем развернувшаяся в Лиге Наций дискуссия по вопросу о внесении изменений в ее Устав показала, что при попустительстве Англии и Франции влияние этой международной организации на мировую политику все более снижается. Прежде всего, обсуждалась идея об изменении ст. 16 Устава Лиги Наций, которая предусматривала применение к агрессору экономических и военных санкций. 1 июля 1936 г. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Испания, Швейцария и Нидерланды опубликовали совместное заявление о том, что они зарезервируют за собой право определить свое отношение к осуществлению ст. 16 Устава Лиги Наций. В тот же день Советский Союз предложил, чтобы между членами Лиги были заключены региональные или двусторонние пакты о взаимопомощи, что позволило бы создать систему коллективной безопасности. Критикуя идею нейтралитета, нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов в выступлении на XVII Ассамблее Лиги Наций 28 сентября заявил, что «есть также немногие страны, готовые искать спасения в нейтралитете. Если они действительно верят, что достаточно будет им самим написать на своих границах слово «нейтралитет», чтобы пламя пожара остановилось у этих границ, если они забыли свежие уроки истории о нарушении даже международно признанных нейтралитетов, то это их дело. Мы вправе, однако, просить их, чтобы свои нейтралитеты они осуществили уже теперь, при подготовке планов агрессии одними и планов самозащиты другими. К сожалению, они уже теперь свой нейтралитет часто ставят на службу агрессивным силам». Понятно, что Германия оказывала давление на малые страны Европы, добиваясь их отказа от участия в мероприятиях Лиги Наций, направленных на усиление коллективной безопасности. Берлин стремился к тому, чтобы как можно больше европейских стран заранее заявили о своем нейтралитете в случае любого военного конфликта и отказались от участия в санкциях, предусмотренных уставом Лиги Наций.

Неудача франкистов под Мадридом и превращение войны в Испании в затяжную вынудила Комитет по невмешательству приступить к разработке мер контроля за режимом невмешательства. После трехмесячного обсуждения поднятого СССР вопроса об иностранных добровольцах в Испании Комитет принял решение о прекращении их посылки, которое вступило в силу 20 февраля 1937 г. Вместе с тем, попытки советского представителя обратить внимание Комитета на нарушение этого решения Италией были отклонены его английским председателем. Кроме того, Комитет выработал схему морского контроля за испанским побережьем, согласно которой английский и французский флоты патрулировали побережья, занятые франкистами, а германский и итальянский флоты побережья, занятые республиканцами. 6 марта это решение стало осуществляться, однако все эти меры контроля не предусматривали каких-либо санкций для нарушителей. Тем временем 2 января 1937 г. было заключено англо-итальянское «джентльменское» соглашение, которое фактически предоставляло Риму свободу рук в Испании в обмен на обязательство не затрагивать интересы английского капитала в этой стране. Понятно, что в этих условиях английское руководство 8 января решило сдерживать советскую активность в Комитете, но потакать Италии и Германии. Правда, в марте 1937 г., когда стало ясно, что Италия не выполняет условий соглашения, Англия опубликовала программу развития британских вооруженных сил и усилила критику действий Рима в прессе. В этих условиях Италия 23 марта отказалась от вывода своих добровольцев из Испании.

Военные действия в Испании велись с переменных успехом. Во второй половине января — начале февраля 1937 г. франкисты захватили средиземноморское побережье Андалузии с городом Малага. В ходе продолжавшихся боев под Мадридом франкисты 6—27 февраля предприняли безуспешное наступление на р. Харама. 8—22 марта республиканцы разгромили под Гвадалахарой наступавший на Мадрид итальянский экспедиционный корпус. В апреле — октябре 1937 г. франкисты разгромили Северный фронт республиканцев и захватили Астурию и Страну басков. Для оказания помощи Северному фронту республиканцы 5—27 июля предприняли попытку отбросить противника от Мадрида в районе Брунете, а 24 августа — 10 сентября провели наступление на Сарагосу, несколько потеснив противника и заняв город Бельчите.

Тем временем 28 мая 1937 г. в Лондоне было сформировано правительство Н. Чемберлена, делавшее ставку на умиротворение Германии и Италии. В этих условиях политика «невмешательства» окончательно стала формальностью и ширмой, позволяющей Англии вести диалог с Германией и Италией. Эта позиция Лондона наглядно проявилась в следующих условиях. 29 мая испанская республиканская авиация бомбила германский крейсер «Дойчланд», находившийся в испанских территориальных водах. Берлин и Рим заявили, что это делает невозможным их участие в Комитете по невмешательству и морском патрулировании. 31 мая германский флот обстрелял испанский порт Альмерия. В тот же день СССР предложил обсудить сложившуюся ситуацию в Комитете, но это предложение было отклонено Англией, которая опасалась, что таким путем Москва сможет торпедировать Соглашение о невмешательстве. В действительности советская сторона опасалась, что подобные инциденты могут спровоцировать войну в Европе, и стремилась сдержать республиканцев. 2 июня Англия предложила Германии и Италии вместе с Францией обсудить сложившуюся ситуацию вне Комитета. Попытки СССР 8 июня урегулировать ситуацию в рамках Комитета были проигнорированы. В результате англо-франко-германо-итальянских переговоров 12 июня было достигнуто соглашение об обращении к воюющим в Испании сторонам с предложением о создании в портах «зон безопасности» и получения гарантий ненападения на патрульные суда. В итоге Германия и Италия вернулись в Комитете по невмешательству, но 15 и 18 июня республиканские ВВС атаковали германский крейсер «Лейпциг».

23 июня Германия и Италия заявили о прекращении участия в патрулировании испанского побережья, а 2 июля выдвинули план реорганизации морского контроля и предоставления франкистам прав воюющей стороной. Со своей стороны 14 июля Англия выдвинула план вывода из Испании иностранных добровольцев и признания за франкистами прав воюющей стороны, в основном совпадающий с германо-итальянскими предложениями. Однако СССР удалось добиться того, что обсуждение этого плана было отложено до осени 1937 г. В ходе начавшегося в октябре 1937 г. его обсуждения Советский Союз выступал за вывод из Испании всех иностранных добровольцев, после чего можно было бы признать франкистов воюющей стороной. В итоге 4 ноября Комитет по невмешательству большинством голосов принял английский план от 14 июля. Лондон надеялся, что в этих условиях Москва выйдет из Комитета, но советский представитель продолжал отстаивать свою позицию и поддерживать законное правительство Испании. 16 ноября СССР согласился принять резолюцию Комитета, но не поддержал идею о признании франкистов воюющей стороной. В итоге разработка практических мер по реализации данного решения Комитета затянулась до начала 1938 г., когда ситуация в Европе изменилась.

Еще одним вопросом, вносившимся в Комитете по невмешательству СССР и скандинавскими странами, была проблема пиратских действий «неизвестных» (итальянских) подводных лодок в Средиземном море. Поначалу Англия и Франция всячески саботировали обсуждение этого вопроса, но активизация пиратства в августе — сентябре 1937 г. заставила Лондон и Париж принять меры к его пресечению. Вместе с тем, они не хотели обострять отношений с Италией и сведения о национальной принадлежности «неизвестных» подводных лодок оставались секретными. В ходе англо-французских переговоров было решено провести конференцию средиземноморских стран в Нионе. Париж настоял на участии в конференции СССР, а Лондон — Италии и Германии. Москва надеялась на изоляцию Италии на конференции и 6 сентября направила Риму ноту протеста против действий итальянских подводных лодок. Естественно, Италия отрицала все обвинения и отказалась от участия в конференции. Вслед за ней такую же позицию заняла и Германия. В итоге на прошедшей 10—14 сентября конференции в Нионе виновник пиратских нападений так и не был назван, но было решено топить все подводные лодки, которые не обозначат своей национальной принадлежности по первому требованию. 16 сентября Англия и Франция под предлогом патрулирования Средиземного моря прекратили патрулирование занятого франкистами испанского побережья. 30 сентября Италия присоединилась к решениям конференции. В результате, хотя количество пиратских нападений существенно сократилось, но полностью прекращено не было.

Вместе с тем, ситуация с конференцией в Нионе показывает, что твердой позиции Англии, Франции и СССР было вполне достаточно, чтобы заставить Германию и Италию считаться с тогдашними международными нормами. Однако жесткая позиция в отношении Германии создавала угрозу краха нацистского режима, что было, по мнению английского руководства, гораздо более серьезной угрозой, нежели германская экспансия, которую вполне можно было направить в восточном направлении. Подобную позицию Лондона в значительной степени разделял и Париж. Помимо двурушнической позиции Англии и Франции настораживало Москву и все более тесное германо-польское сотрудничество. Фактически Варшава стала добровольным помощником Берлина, добивавшегося недопущения сотрудничества стран Восточной Европы с Советским Союзом на антифашистской основе. Продолжая оставаться главным звеном антисоветского «санитарного кордона», Польша активно поддерживала эту германскую политику в Прибалтике и на Балканах. Весной — летом 1937 г. произошла активизация польско-румынского антисоветского сотрудничества. С 1936 г. Германии удалось добиться довольно тесного тайного военного антисоветского сотрудничества с Финляндией и Эстонией. Латвия также все более внимательно прислушивалась к «советам» Берлина. Фактически перед СССР замаячила перспектива объединения всей Восточной Европы под эгидой Германии и Польши. Кроме того, и Берлин, и Варшава налаживали отношения с Японией, которая, оккупировав Манчжурию, стремилась играть роль «борца с коммунизмом» на Дальнем Востоке, периодически провоцируя инциденты на советской границе. В этих условиях Москва старалась отстаивать там свои интересы, но вовсе не собиралась ввязываться в войну с Японией один на один.

Учитывая занятость Англии и Франции испанскими событиями, сотрудничество с Германией и Италией и не опасаясь вмешательства США, Япония решилась перейти к активным действиям на континенте. Советско-маньчжурский инцидент на Амуре 29—30 июня 1937 г. дал Японии возможность продемонстрировать Западу неизменность своего антикоммунистического курса, а 7 июля Япония начала войну в Китае. Предложение Англии 12 июля предпринять совместный демарш в Токио и Нанкине не было поддержано США, которые, рассчитывая на обострение англо-японских отношений, 16 июля заявили, что не исключают возможность пересмотра итогов Вашингтонской конференции. Соперничество Англии и США на Дальнем Востоке успешно использовалось японским руководством. Заключение 21 августа советско-китайского договора о ненападении ухудшило японо-советские отношения, но стороны лишь усилили пропагандистскую войну в прессе. 13 сентября китайское руководство обратилось в Совет Лиги Наций с просьбой о применении к Японии международных санкций. СССР поддержал эту позицию Нанкина и выступал за организацию коллективных действий против агрессора, тогда как Англия, Франция и США заняли пассивную позицию, фактически признав морскую блокаду китайского побережья Японией. Предложение Англии в октябре 1937 г. обсудить вопрос о бойкоте Японии не встретило поддержки США. В итоге, 6 октября Лига Наций констатировала нарушение Японией своих договорных обязательств и выразила «моральную поддержку» Китаю, рекомендовав всем заинтересованным сторонам созвать по этому вопросу международную конференцию. Прошедшая 3—24 ноября в Брюсселе конференция, посвященная событиям в Китае, показала, что западные державы хотели бы спровоцировать советско-японскую войну. В частности, Советскому Союзу было предложено провести мобилизацию и предпринять воздушные налеты на Токио, тогда как Англия и США собирались ограничиться военно-морской демонстрацией. Сама же Англия отказалась ограничить экспорт военных материалов в Японию, поскольку это ударило бы по карману очень влиятельных людей.

Усиление германской экономики и начавшийся в 1937 г. новый спад производства в мире способствовали тому, что Германия все явственнее стала требовать ревизии территориальных решений Версальского договора. Именно с 1937 г. во внешней политики Англии на первый план выходит идея «умиротворения» Германии за счет Восточной Европы и СССР, что должно было, по мнению английского руководства, привести к новому «Пакту четырех». Не случайно в ходе контактов с германским руководством 19 ноября лорд-председатель Королевского тайного совета Англии Э. Галифакс, а 2 декабря английский министр иностранных дел А. Иден уведомили Берлин, что Лондон не против ревизии границ в Восточной Европе, но считает непременным условием недопущение войны. В ходе англо-французских переговоров в Лондоне 28—30 ноября Франция поддержала эту английскую позицию и стороны договорились о дальнейшем невмешательстве в международные споры и столкновения в Восточной Европе Тем самым Берлину указывали на возможность соглашения с Западом, или, как заявил 21 февраля 1938 г. английский премьер-министр Н. Чемберлен, «мир в Европе должен зависеть от позиции главных держав Германии, Италии, Франции и нашей собственной». Иными словами, Германия получила карт-бланш на любые действия в Восточной Европе, не приводящие к открытой войне. Естественно, что в этих условиях германское руководство решило активизировать свою внешнюю политику в отношении соседей. Используя англо-французскую политику «умиротворения», свои достижения в экономике и военном строительстве, идеи антикоммунизма, пацифизма и национализма, Германия смогла в 1938 г. перейти к ревизии территориальных установлений Версальского договора и 12—13 марта аннексировала Австрию, значительно улучшив свое стратегическое положение в центре Европы.

Тем временем 11 марта в ходе инцидента на польско-литовской демаркационной линии погиб польский солдат и возникла угроза нападения Польши на Литву. 16 марта Германия уведомила Польшу, что ее интересы в Литве ограничиваются лишь Мемелем (Клайпедой) и сделала ей «открытое предложение о польско-германском военном сотрудничестве против России» в случае ухудшения советско-польских отношений. В тот же день Москва заявила Варшаве, что заинтересована в разрешении польско-литовского спора «исключительно мирным путем и что насильственные действия могут создать опасность на всем востоке Европы». 17 марта Литве был направлен польский ультиматум с требованиями в течение 36 часов установить дипломатические отношения с Польшей, отказаться от притязаний на Виленский край и открыть границу для передвижения и связи. В тот же день СССР предложил созвать конференцию по борьбе с агрессией в Европе, заявил о готовности «принять активное участие во всех мероприятиях, направленных к организации коллективного отпора агрессору», и запросил Францию о ее готовности воздействовать на Польшу для удержания ее от нападения на Литву. Вместе с тем подобно Англии, Франции, Латвии и Эстонии Москва 18 марта посоветовала Каунасу «уступить насилию» поскольку «международная общественность не поймет литовского отказа». Однако в 17.30 того же дня советская сторона еще раз указала Польше, что заинтересована в сохранении независимости Литвы и выступает против развязывания войны. В условиях, когда Франция и Англия также просили Польшу не доводить дело до войны, польская сторона несколько смягчила условия своего ультиматума. Теперь от Литвы требовалось в течение 48 часов установить с Польшей дипломатические отношения и открыть границу для передвижения и связи. 19 марта Литва согласилась принять этот ультиматум. Тем временем, опасаясь раскола Европы на военно-политические блоки, Англия высказалась против созыва предложенной СССР конференции.

Естественно, все эти события в Европе вели к тому, что в 1938 г. гражданская война в Испании все более отходила на периферию политики великих европейских держав. Италия и Германия продолжали поддержку франкистов, которые постепенно получали перевес на фронте. Хотя 15 декабря 1937 г. — 8 января 1938 г. республиканцы в ходе наступательной операции овладели Теруэлем, но 22 февраля франкисты смогли вновь выбить их из города. В ходе Арагонской операции (9 марта — 15 апреля 1938 г.) франкисты прорвались к Средиземному морю в районе Винароса. Попытка республиканцев в сражении на р. Эбро 25 июля — 15 ноября 1938 г. восстановить положение на фронте не удалась. Одновременно франкисты в июне — ноябре 1938 г. продолжали наступление на юг, и вышли на северные подступы к Валенсии. Тем временем 26 мая Комитет по невмешательству возобновил обсуждение вопроса о выводе из Испании иностранных добровольцев. Англия и Франция постарались добиться согласия СССР на предлагаемый ими план. 5 июля на последнем пленарном заседании Комитета этот план был одобрен большинством голосов. 7 июля к нему присоединился и Советский Союз. В ходе Ассамблеи Лиги Наций правительство Испанской республики 21 сентября заявило о намерении вывести добровольцев вне зависимости от плана Комитета. В то же время Англия попыталась договориться с генералом Ф. Франко о выводе добровольцев, но он, по негласному совету Италии, отказался кого-либо выводить.

Тем временем с апреля 1938 г. началось нарастание инспирированного Германией международного кризиса вокруг Чехословакии. Советское руководство прекрасно понимало, что решение этой проблемы зависит от позиции Англии и Франции, основной внешнеполитической целью которых было стремление направить германскую экспансию на Восток. Казалось бы, усиление германского влияния в Восточной Европе затрагивало интересы Лондона и Парижа, но их руководство полагало, что уступки Берлину окупят себя и угроза западным странам будет устранена в результате германо-советского столкновения. Сделав ставку на соглашение с Германией, Англия и Франция всячески уклонялись от любых советских предложений, которые могли привести к ухудшению их отношений с Берлином. В результате попытки Москвы договориться с Лондоном и Парижем о сотрудничестве в деле реализации концепции «коллективной безопасности» натыкались на стену молчания. Учитывая позицию западных держав, Чехословакия также заняла достаточно осторожную позицию в отношении военных контактов с Советским Союзом и в конце апреля 1938 г. уведомила Париж, что не станет заключать военную конвенцию с Москвой до того, как это сделает Франция. Англия попыталась возродить «фронт Стрезы» и 16 апреля был подписан англо-итальянский договор о дружбе и сотрудничестве, согласно которому Лондон признал захват Италией Эфиопии и согласился признать за Франко права воюющей стороны после проведения частичной эвакуации из Испании иностранных добровольцев. Со своей стороны Италия соглашалась на сохранение статус-кво на Средиземном море. Однако расколоть германо-итальянскую ось не удалось.

Продолжая действовать в рамках концепции «коллективной безопасности», что отвечало не только советским интересам, но и тем международным нормам, которые декларировались в то время ведущими мировыми державами, советское руководство постаралось договориться с Англией и Францией о поддержке Чехословакии. Всего в течение 6 месяцев Советский Союз 10 раз официально заявлял о своей готовности оказать поддержку Чехословакии. Кроме того, 4 раза об этом конфиденциально сообщалось Франции, 4 раза — Чехословакии и 3 раза — Англии. Советская сторона трижды предлагала провести переговоры генеральных штабов Франции и один раз Англии, однако никакого ответа получено не было, поскольку было бы «несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря советской помощи». Кроме того, Советский Союз неоднократно заявлял о своей готовности оказать поддержку своему чехословацкому союзнику, если он будет сражаться и попросит о помощи, даже в том случае, если Франция уклонится от выполнения своих союзнических обязательств. Это была вполне ясная и недвусмысленная позиция, в отличие, например, от позиции Франции, чей министр иностранных дел Ж. Бонне еще 30 апреля прямо заявил германскому послу, что «любое соглашение лучше, чем мировая война, в случае которой погибнет вся Европа и как победитель, так и побежденный станут жертвой мирового коммунизма». Фактически западные державы заранее согласились выдать Чехословакию Германии, а все их действия в апреле — сентябре 1938 г. служили лишь для прикрытия этой цели. Настораживало Москву и все более явное польско-германское античехословацкое сотрудничество.

Летом 1938 г. английское руководство стремилось найти новый компромисс великих держав Европы. Но вместо нажима на Германию Англия и Франция продолжали требовать от Чехословакии уступок во имя сохранения мира в Европе, поскольку война могла способствовать ее большевизации. Таким образом, Чехословакия стала разменной картой в политике умиротворения Германии и базой нового компромисса. Английское руководство исходило из того, что слабая Германия не хочет, а сильная Франция не может пойти на закрепление британской гегемонии. Поэтому было необходимо усилить Германию, ослабить Францию, а заодно изолировать СССР, который 21 сентября вновь предложил провести конференцию для выработки мер против агрессии. В итоге 29—30 сентября в ходе конференции Англии, Франции, Германии и Италии в Мюнхене было выработано соглашение по чехословацкому вопросу, удовлетворившее все претензии Берлина. Был решено передать до 10 октября Германии приграничные районы Чехословакии. Право населения передаваемых районов на оптацию было провозглашено, но не выполнялось. Провозглашенные международные гарантии новых границ Чехо-Словакии так и не были оформлены, поскольку Англия уклонилась от этого. Кроме того, было признано право Польши и Венгрии на территориальное урегулирование с Чехословакией.

Одновременно 30 сентября было подписано англо-германское соглашение о ненападении и консультации. Кроме того, Англия просила Германию и Италию поддержать идею о том, чтобы дать Франции возможность достичь перемирия в Испании. То есть фактически речь шла о признании правительства генерала Ф. Франко, хотя Лондон и Париж имели дипломатические отношения с Мадридом. Понятно, что германское руководство не стало возражать. Англия рассматривала Мюнхенское соглашение как фундаментальную основу для дальнейшего англо-германского компромисса по всем кардинальным проблемам. Своей подписью под Мюнхенским соглашением Франция нарушала франко-чехословацкий договор от 21 января 1924 г. и Локарнский договор от 16 октября 1925 г. Система военных союзов Франции распалась. В результате «отступничество Франции, о котором теперь было объявлено во всеуслышание, заставило малые страны повернуться к Гитлеру в надежде не все потерять». В ноябре 1938 г. вступило в силу англо-итальянское апрельское соглашение, 24 ноября Лондон предложил Берлину полную свободу действий против СССР. 19 ноября Франция признала итальянский суверенитет над Эфиопией, а 6 декабря была подписана франко-германская декларация о ненападении и консультации. Это был апогей политики умиротворения, нанесшей колоссальный удар не только по влиянию Англии и Франции в Европе, но и по всей Версальской системе международных отношений, которая практически прекратила свое существование.

Одновременно в ходе Чехословацкого кризиса 1938 г. Москве наглядно убедилась, что наличие союзных договоров вовсе не является гарантией взаимодействия подписавших их государств. Несмотря на то, что Франция и Чехословакия были формальными союзниками СССР, они просто отказались обсуждать с ним проблему реализации союзнических обязательств. Причем следует учитывать, что кризис носил преимущественно политический характер, и твердой позиции Англии и Франции вполне было достаточно для того, чтобы остановить Германию. Если же говорить о чисто военной стороне проблемы, то следует помнить, что угроза войны была со стороны Германии явным блефом. Осенью 1938 г. Франция, Чехословакия и СССР обладали вооруженными силами, способными нанести поражение Германии. Хотя советское руководство предприняло определенные военные приготовления на случай возникновения войны в Европе, оно вовсе не собиралось очертя голову бросаться в войну без учета общей политической ситуации. Одно дело участвовать в войне двух блоков европейских государств, а совершенно другое — воевать с Германией, пользующейся, как минимум, нейтралитетом Англии и Франции. Такой опыт у СССР уже имелся по событиям в Испании, и повторять его в общеевропейском масштабе в Москве явно не спешили. По мере развития событий в Комитете по невмешательству и вокруг Чехословакии советское руководство лишь убеждалось в том, что западные державы не станут сдерживать Германию. 29 сентября Англия сообщила Советскому Союзу, что его не пригласили на конференцию в Мюнхен потому, что Гитлер и Муссолини отказались бы сидеть рядом с советским представителем. Естественно, Москва 2 и 4 октября заявила, что «ни Франция, ни Англия не консультировались с СССР, а лишь сообщали правительству СССР о свершившихся фактах. К конференции в Мюнхене и ее решениям… советское правительство никакого отношения не имело, и не имеет».

Ставка Англии и Франции на соглашение с Германией и Италией, ставшая очевидной осенью 1938 г., применительно к событиям в Испании фактически означала окончательный переход всех великих европейских держав на сторону франкистов. В этих условиях франкисты в ходе Каталонской операции (23 декабря 1938 г. — 9 февраля 1939 г.) 26 января захватили Барселону, а затем и весь северо-восток Испании. 25 февраля 1939 г. Франция, а 27 февраля Англия признали правительство Франко и разорвали дипломатические отношения с законным правительством Испании. 1 марта СССР отозвал своего представителя из Комитета по невмешательству. Возникший при поддержке Лондона и Парижа в марте 1939 г. внутренний кризис Испанской республики привел к тому, что 27 марта франкисты перешли в общее наступление, 28 марта заняли Мадрид, а к 1 апреля взяли под контроль всю страну. В тот же день правительство Франко было признано США. 20 апреля Комитет по невмешательству был официально распущен. Гражданская война в Испании завершилась победой франкистов в условиях, когда внимание великих европейских держав было приковано к событиям в Восточной Европе.

Как только завершилась реализация Мюнхенского соглашения, Берлин 24 октября 1938 г. предложил Варшаве согласиться на включение Данцига в состав Германии, разрешить постройку экстерриториальных шоссейной и железной дорог через «польский коридор» и вступить в Антикоминтерновский пакт. Со своей стороны Германия была готова продлить на 25 лет соглашение о мирном разрешении споров и неприменении силы от 26 января 1934 г. и гарантировать существующие германо-польские границы. Тем самым Германия решила бы для себя задачу тылового прикрытия с Востока (в том числе и от СССР) в предвидении окончательной оккупации Чехо-Словакии, частично ревизовала бы свою восточную границу, установленную в 1919 г., и значительно упрочила бы свои позиции в Восточной Европе. В это же время в Варшаве разрабатывались планы совместного с Румынией решения «украинского вопроса» путем отторжения Украинской ССР от Советского Союза и активизации антисоветской политики в Закавказье. Любили польские руководители порассуждать и о слабости Советской России.

Вместе с тем, польское руководство опасалось, что слишком тесное сближение с Германией может привести к утрате возможности проведения независимой внешней политики, поэтому, несмотря на неоднократные обсуждения германских предложений в октябре 1938 — январе 1939 г., Берлин так и не получил желаемого ответа. Хотя в Варшаве при определенных условиях не исключалось создание германо-польско-японского военного союза с антисоветской направленностью, позиция Польши осложнялась наличием германо-польских проблем. Кроме того, сама Германия пока не ставила своей целью войну с Советским Союзом, а, готовясь к захвату Чехо-Словакии, была заинтересована в нейтрализации Польши и невмешательстве Англии и Франции, для воздействия на которые вновь использовалась антисоветская риторика. Не случайно Берлин санкционировал кампанию в прессе относительно планов создания «Великой Украины» под германским протекторатом, что было с пониманием встречено в Лондоне и Париже.

Польское руководство было согласно на определенные уступки в вопросе о Данциге лишь в обмен на ответные шаги Германии, но не желало становиться сателлитом Берлина. Неуступчивость Польши привела к тому, что германское руководство стало склоняться к мысли о необходимости военного решения польской проблемы в определенных условиях. Визит министра иностранных дел Польши Ю. Бека в Берлин 5—6 января 1939 г. показал польскому руководству, что неприемлемые для него германские условия являются стратегической линией Берлина. Пока формально переговоры были отложены. Продолжая политику балансирования между Западом и Востоком, германское руководство с осени 1938 г. стало постепенно добиваться нормализации отношений с СССР. 19 декабря без всяких проволочек был продлен на 1939 г. советско-германский торговый договор. 22 декабря Берлин предложил Москве возобновить переговоры о 200-миллионном кредите, намекнув на необходимость общей нормализации отношений. Опасаясь германо-польского сближения в результате визита Бека в Германию, советская сторона 11 января 1939 г. согласилась начать экономические переговоры, а на следующий день А. Гитлер несколько минут побеседовал на дипломатическом приеме с советским полпредом, что стало сенсацией в дипломатических кругах. Тем самым Германия пыталась оказать давление на Англию, Францию и Польшу, вынудив их к уступкам, намеками на возможность дальнейшего развития контактов с СССР.

Рассчитывая стать лидирующей силой на континенте, Германия добивалась признания за собой статуса мировой державы со стороны Англии и Франции, что было невозможно без демонстрации силы или даже нанесения поражения этим странам. К марту 1939 г. германскому руководству стало очевидно, что, хотя влияние Германии в Восточной Европе значительно возросло, оно все еще не стало решающим. Достижение этой цели требовало новых политических действий. Окончательное устранение Чехо-Словакии позволяло Германии продемонстрировать свою силу восточным соседям, сделав их более сговорчивыми, и значительно снизить опасность антигерманского союза в Восточной Европе. По мнению Берлина, решение чехословацкого вопроса привело бы к нейтрализации Польши, которая была бы вынуждена принять германские предложения, к экономическому подчинению Венгрии, Румынии и Югославии. Возвращение Мемеля (Клайпеды) привело бы к контролю Германии над Литвой и усилению германского влияния в Прибалтике. Тем самым был бы обеспечен тыл для войны на Западе, которая рассматривалась в Берлине как первый этап в деле обеспечения германской гегемонии в Европе. Лишь после решения этой задачи Германия могла позволить себе антисоветский поход.

События осени 1938 г. означали крах Версальской системы международных отношений в Европе. Однако попытка Англии и идущей в ее фарватере Франции заменить ее новой Мюнхенской системой международных отношений на базе баланса сил великих европейских держав не удалась. 14 марта 1939 г. Словакия по совету Германии провозгласила независимость, а 15 марта германские войска вступили в Чехию, на территории которой был создан протекторат Богемия и Моравия. Вначале реакция Англии и Франции была довольно сдержанной, но по мере возбуждения общественного мнения они ужесточили свою позицию и 18 марта (как и Советский Союз) выразили протест действиям Германии. Английский и французский послы были отозваны из Берлина «для консультаций». Англия постаралась привлечь СССР для поддержки Польши и Румынии, однако выяснилось, что те не желали сотрудничать с Москвой, опасаясь ухудшить отношения с Германией. 22 марта Германия добилась от Литвы возвращения ей Мемеля (Клайпеды). 26 марта Варшава окончательно отказалась принять германское предложение, а 28 марта заявила, что изменение статус-кво в Данциге будет рассматриваться как нападение на Польшу. В этих условиях германское руководство стало склоняться к военному решению польского вопроса. 28 марта СССР заявил о своих интересах в Эстонии и Латвии. 31 марта Англия предоставила Польше гарантии независимости, не отказываясь при этом от содействия германо-польскому урегулированию. 7—12 апреля Италия оккупировала Албанию.

Эти события послужили началом предвоенного политического кризиса в Европе, что активизировало внешнюю политику всех великих держав и резко расширило возможности внешнеполитического маневрирования Советского Союза. Весной — летом 1939 г. шли тайные и явные англо-франко-советские, англо-германские и советско-германские переговоры, происходило оформление англо-франко-польской и германо-итальянской коалиций. Поскольку в благожелательной позиции СССР были заинтересованы и Англия с Францией, и Германия, Москва получила возможность выбирать, с кем и на каких условиях договариваться. В своих расчетах советское руководство исходило из того, что нарастание кризиса или возникновение войны в Европе — как при участии СССР в англо-французском блоке, так и при сохранении им нейтралитета — открывало новые перспективы для усиления советского влияния на континенте. Союз с Лондоном и Парижем делал бы Москву равноправным партнером со всеми вытекающими из этого последствиями, а сохранение Советским Союзом нейтралитета в условиях ослабления обеих воюющих сторон позволяло ему занять позицию своеобразного арбитра, от которого зависит исход войны.

Продолжая действовать в рамках концепции «коллективной безопасности», советское руководство попыталось добиться заключения союза с Англией и Францией, который дал бы гарантии независимости малым странам Центральной и Восточной Европы. На первом этапе переговоров (середина апреля — середина июня 1939 г.) происходило согласование общих принципов обсуждаемого договора по дипломатическим каналам. При этом выяснилось, что Англия и Франция не спешат с определением своей позиции и не склонны брать на себя какие-либо конкретные обязательства по оказанию помощи Советскому Союзу. В ходе второго этапа переговоров (середина июня — начало августа 1939 г.), которые велись в Москве, был выработан проект союзного договора, но возникла бесплодная дискуссия по вопросу о «косвенной агрессии». Третьим этапом стали военные переговоры в Москве (12—25 августа), на которых советская сторона 14 августа поставила вопрос о возможности прохода Красной армии через территорию Польши и Румынии (это, видимо, служило для советского руководства своеобразным индикатором намерений западных партнеров). Хотя Англия и Франция прекрасно знали отрицательное отношение Польши к идее пропуска советских войск через свою территорию, они еще раз попытались найти некий компромиссный вариант, который позволил бы продолжить переговоры с СССР. Однако Варшава категорически отказалась от какого-либо соглашения с Москвой. Таким образом, англо-франко-советские переговоры, как политические, так и военные, окончательно зашли в тупик, показав, что западные державы не готовы к равноправному партнерству с Москвой. Даже угроза нормализации советско-германских отношений не заставила Англию и Францию пойти на уступки Советскому Союзу.

Для Лондона и Парижа переговоры с Москвой были нужны для недопущения возможного советско-германского сближения и оказания давления на Германию, чтобы подтолкнуть ее к соглашению с западными державами. Вместе с тем Лондон довел до сведения Берлина, что переговоры с другими странами «являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель — соглашение с Германией». Со второй половины июля 1939 г. Англия предлагала Германии широкую программу политического (отказ от агрессии в международных делах, взаимное невмешательство), экономического (снабжение сырьем, торговая, валютная и колониальная политика) и военного (взаимное ограничение вооружений) сотрудничества. Со своей стороны Германия предложила Англии раздел сфер влияния в мире, потребовала возврата колоний и отмены Версальского договора. Занятое локализацией предстоящей войны с Польшей, германское руководство активно поддерживало контакты с западными державами, но не спешило соглашаться на их предложения. 20 августа Германия заявила об отказе рассматривать предложения Англии до решения данцигского вопроса, являющегося «последним требованием» по пересмотру Версальского договора, после урегулирования которого «Гитлер будет готов предложить Англии союз».

Одновременно с апреля 1939 г. Германия начала зондаж СССР на предмет улучшения отношений, но советская сторона заняла выжидательную позицию, намекая, что готова выслушать любые предложения Берлина. 8 июня СССР согласился на предложение Германии возобновить экономические переговоры, но поначалу обе стороны выдвинули завышенные требования. Только 10 июля Германия заявила Советскому Союзу о готовности принять его условия по экономическим вопросам. В ходе возобновившихся с 18 июля в Берлине экономических переговоров Москва также пошла на уступки, опасаясь англо-германо-японского сговора. Одновременно Германия продолжала зондировать СССР по вопросу о разграничении взаимных интересов в Восточной Европе, постепенно конкретизируя свои предложения. В итоге 11 августа советское руководство согласилось на постепенные переговоры по этим проблемам в Москве. Назначив 12 августа срок начала операции против Польши на 26 августа, германское руководство стремилось ускорить начало политических переговоров с Советским Союзом. 19 августа было подписано советско-германское торгово-кредитное соглашение, Берлин сообщил о своем согласии «учесть все, чего пожелает СССР», и вновь настаивал на ускорении переговоров. 21 августа Берлин предложил Лондону принять 23 августа Г. Геринга для переговоров, а Москве — И. фон Риббентропа для подписания договора о ненападении. И СССР, и Англия ответили согласием! Исходя из необходимости, прежде всего, подписать договор с Советским Союзом, А. Гитлер 22 августа отменил полет Геринга в Лондон.

Фактически в европейской политике сложился своеобразный «заколдованный круг». Советский Союз стремился к соглашению с Англией и Францией, которые предпочитали договоренность с Германией, а она, в свою очередь, добивалась нормализации отношений с Москвой. Определенную роль в срыве англо-франко-советских переговоров сыграла и позиция восточноевропейских соседей СССР, которые заявляли Англии и Франции о своей незаинтересованности в гарантии их независимости с участием советской стороны. Подобный ход переговоров наряду с угрозой англо-германского соглашения и втягивания СССР в крупный конфликт на Дальнем Востоке, где в это время шли бои с японскими войсками на Халхин-Голе, заставил Москву более внимательно отнестись к германским предложениям о нормализации двусторонних отношений. Подписанный 23 августа 1939 г. советско-германский договор о ненападении стал большим успехом советской дипломатии. Использовав склонность Германии к соглашению, советское руководство сумело добиться серьезных уступок со стороны Берлина. Советскому Союзу удалось на определенное время остаться вне европейской войны, получив при этом значительную свободу рук в Восточной Европе и более широкое пространство для маневра между воюющими группировками в собственных интересах. При этом следует подчеркнуть, что советско-германский договор о ненападении не был детонатором войны в Европе. Ведь вместо честного выполнения своих союзнических обязательств перед Варшавой Англия и Франция продолжали добиваться соглашения с Германией, что фактически подтолкнуло ее к войне с Польшей.

Мельтюхов Михаил Иванович — доктор исторических наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) (Москва). Полностью статья будет опубликована в тематическом выпуске научного альманаха «Русский Сборник», посвященном Гражданской войне в Испании.