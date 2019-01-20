Мехико, 20 января, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Число жертв взрыва и последующего пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 79 человек. Об этом, как передает газета El Universal, сообщил министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер на конференции.

Paul Sullivan Скорая помощь. Мексика

«79 мексиканцев погибли в результате этого взрыва (на трубопроводе)», — заявил министр.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января 2019 г. в Мексике в районе Тлауэлильпан произошел взрыв на месте нелегальной врезки в трубопровод с топливом. Десятки людей в момент ЧП занимались несанкционированным сбором топлива.

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