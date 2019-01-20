Уфа, 20 января, 2019, 20:59 — ИА Регнум. 100 дней со дня назначения врио главы Башкирии Радия Хабирова был отмечен на минувшей неделе циклом публикаций в региональных СМИ. Все как один позитивно оценили достижения амбициозного сменщика Рустэма Хамитова, однако взвешенного анализа ситуации практически никто не дал. Между тем приход в регион жёсткого управленца-«технократа», формирующего политику на просчётах предыдущей команды и, по сути, на порицании деятельности своего предшественника, только в самом начале может восприниматься одобрительно из-за «эффекта новизны». Башкирия как многонациональный и сложный регион вряд ли будет эффективно управляться под воздействием директивных и жёстких методов, считают эксперты.

Kremlin.ru Радий Хабиров

Вообще, оценивать 100 дней руководителя региона — достаточно малосодержательно с точки зрения политического анализа. Здесь работает эффект новизны и зачастую все воспринимается в более радужном цвете нежели это есть на самом деле. 100 дней — это очень мало, однако это позволяет проанализировать не процессы, а интенцию управления — то есть то, к чему это управление ведет, говорит руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Итак, процесс направлен на выстраивание региональной вертикали власти авторитарного (и лидерского, с признаками культа личности) типа, — заявил ИА REGNUM политолог. — Главная задача во взаимоотношения с федеральным центром — выполнять установки и добиться доверия. При этом важно получить пространство для реализации собственных властных амбиций и учесть национальную специфику региона, которую федеральный центр учитывает всё меньше. У Хабирова как властного политика отчетливо проявляется стремление расширять сферу своего влияния и управление, но здесь возможны противоречия с силовиками различного уровня. Однако Башкирия как многонациональный и сложный регион вряд ли будет эффективно управляться под воздействием директивных и жестких методов. Элиты региона многосложны и попытки решить всё с позиций силы вызывают логичное сопротивление. В управлении республикой нужна гибкость, а не только директивность».

За первые сто дней руководства республикой создалось впечатление, что Хабиров не склонен учитывать общественное мнение, отметил эксперт.

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«В решении по поводу промышленной разработке одного из шиханов Хабиров явно проигнорировал общественное мнение. Более того, было публично заявлено, что решение о промышленной разработке шихана принимал предыдущий руководитель региона, однако это не так.

Во взаимоотношениях с подчиненными Хабиров предпочитает управленческую дисциплину, и, это, действительно, плюс. Хабиров обладает харизмой и способен нравиться жителям, однако ситуацию несколько портит его демонстративная директивность.

Сложилось впечатление, что ближайшее окружение имеет возможности делать практически всё что посчитает нужным, а это, в свою очередь, ведет к разбалансировке системы управления. Например, когда Хабиров критически выговаривал прежнему вице-премьеру Трухану (имел репутацию близкого к Хабирову человека), что застройщики в Уфе не берут на себя обязательства строить в жилых кварталах социальные объекты (больницы, школы, детские сады), он был, безусловно, прав. Но не окажется ли что через два-три года застройщики поменяются, а детские сады и больницы в жилых кварталах будут строить по-прежнему государство?

На мой взгдяд, возлагать все просчеты на прежнее руководство и продолжать унижать Хамитова, на мой взгляд, совершенно неоправданно. Башкортостан не регион-банкрот, и руководство Рустэма Хамитова нельзя назвать провальным. Однако сейчас в информационном плане многие ошибки и просчеты списываются на предыдущее руководство».

Политолог отметил, что Хабирову и его окружению нужно очень много поработать над тем, чтобы люди сами начали говорить, что жизнь изменилась в лучшую сторону.

«Пока же можно говорить о замене прежних административных элит на контрэлиты», — подчеркнул Михайличенко.

Напомним, Радий Хабиров был назначен врио главы Башкирии президентом РФ 11 октября 2018 года. Перед этимРустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, добровольно оставил свой пост. Стоит также отметить, что Хабирова прочили в качестве преемникаМуртазе Рахимову,который руководил республикой с 12 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.

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