Мадрид, 20 января, 2019, 20:56 — ИА Регнум. 20 января между коллективами «Вильярреал» и «Атлетик» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Millars Стадион «Ла Серамика»

На 18-й минуте Хуаме Коста срезал мяч в свои ворота — 0:1. На экваторе второй половины камерунский форвард Карл Токо-Экамби отличился забитым мячом — 1:1.

Статистика матча («Вильярреал"/"Атлетик»)

Удары 4/9

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 16/13

Поданные угловые 1/3

«Вильярреал» с 18-ю очками остался на предпоследней строчке. «Атлетик» (Бильбао), набрав 23 балла, поднялся на 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Мори, Коста, Форналс, Тригерос, Иборра, Касорла, Морено, Токо-Экамби.

«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Юри, Капа, Беньят, Кордоба, Муньяин, Гарсия, Гомес, Уильямс.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Желтые карточки: Мори — 37, Беньят — 40, Иборра — 54, Марио — 57, Гонсалес — 62.

Голы: Коста (авг) 18 — 0:1, Токо-Экамби 71 — 1:1.