Иерусалим, 20 января, 2019, 19:32 — ИА Регнум. «Последовательной политикой» Израиля в Сирии является противодействие военному присутствию Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

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«Наша последовательная политика — противодействовать закреплению Ирана в Сирии», — написал Нетаньяху.

Напомним, 20 января РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник сообщило, что система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразила израильскую атаку на юге страны.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter сообщила, что система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила ракету над Голанскими высотами, выпущенную из Сирии.

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