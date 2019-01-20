Москва, 20 января, 2019, 16:19 — ИА Регнум. 20 января многие СМИ, в том числе и агентство REGNUM, сообщило, что из сервиса YouTube был удален фильм «Праздник» Алексея Красовского. Это было сделано согласно заявлению самого режиссера. Как информирует ТАСС, сейчас Красовский специально рассказал агентству, что картина доступна в сети, а ее исчезновение в корпорации Google, оператора видеохостинга, объяснили ошибкой. В который раз напомним историю демонстрации этой работы. Решение выложить свою работу в сети было принято режиссером и сценаристом Алексеем Красовским, после крайне негативной общественной реакции, а также «отповеди» ряда депутатов Государственной Думы. Резкое неприятие вызвал сам сюжет картины — празднование довольно состоятельной семьи Нового года в блокадной Ленинграде. Сам фильм до этого никто не видел. Министерство культуры повело себя осмотрительно — глава ведомства утверждал, что сначала комиссия должна посмотреть фильм, а уже потом вынести решение о получении прокатного удостоверения. Красовский рассудил, что шансы на документ ничтожны, и пустил фильм в «свободное плавание». В фильме снимались актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Rego Korosi YouTube

По утверждению организаторов широкого киносеанса, у фильма около миллиона просмотров.

Было ли это действительно «незапрограммированной» ошибкой компании Google или небольшим PR-ходом самого режиссера пока сказать трудно.