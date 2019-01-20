Москва, 20 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» начали продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Об этом свидетельствуют данные информационной системы РЖД сегодня, 20 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Плацкартный вагон

На данный момент покупка невозвратных билетов возможна на два поезда. Один из них — это № 740/739 «Москва — Воронеж». В нем невозвратные билеты продаются двухэтажный вагон №7. Стоимость билетов стартует с 504 рублей.

Второй поезд, на который продаются невозвратные билеты — это двухэтажный поезд № 26/25 «Москва — Ижевск». В нем невозвратные билеты продаются в купейный вагон №3. Стоимость билета на нижнюю полку в этом вагоне начинается с 2883 рублей, а на верхнюю — с 2365 рублей.

Оба поезда отправятся 19 апреля.

Невозвратные билеты могут быть приобретены как через интернет, так и в кассе на вокзале. На сайте РЖД невозвратные билеты помечены специальной иконкой — крестиков в нижнем правом углу. При нажатии на эту иконку появляется информация о том, что доступен невозвратный тариф.

В кассах кассир информирует пассажира о том, что билет на интересующее его место можно купить как по тарифу, предусматривающему возврат билета, так и по невозвратному тарифу.

Размер скидки при использовании невозвратного тарифа варьируется от 5 до 20%. Чем ближе дата отправления поезда, тем скидка меньше.