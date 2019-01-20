Пермь, 20 января, 2019, 13:44 — ИА Регнум. 19 января в Перми скончался известный режиссер-документалист Рашид Давлетшин, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

О скоропостижной кончине рассказали друзья и близкие режиссера. В последнее время Давлетшин болел, он скончался в возрасте 63 лет. О дате и времени прощания с режиссером будет объявлено позднее.

Напомним, Рашид Давлетншин был одним из самых известнейших режиссеров России, работавших в жанре неигрового кино. С 2004 по 2011 годы он был главой Союза кинематографистов Перми.