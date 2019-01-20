Пермь, 20 января, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Пермском края снимут сериал, посвященный раскулачиванию 1930-х годов, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Против воя кулаков

Многосерийный фильм будет основан на романе Гузели Яхиной «Зулейка открывает глаза». Работа над сериалом началам на площадке этнографического музея «Хохловка».

Главную роль в картине сыграет известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова. В качестве режиссера выступит Егор Анашкин.

Напомним, процесс так называемого раскулачивания проходил в Советской России в 30-е годы XX столетия. Крестьяне-кулаки делились на несколько категорий и в соответствии с принадлежностью к ней подвергались выселению.