Монреаль, Канада, 20 января, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл хоккеистов «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 января «Спорт-Экспресс».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Игра проходила на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей голы на счету Тревиса Конечны (38-я минута), Джеймса Ван Римсдайка (39-я) Нолана Патрика, оформившего во встрече дубль (48-я, 50-я) и австрийского форварда «Филадельфии» Михаэля Раффля (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов шайбами отметились Макс Доми (48-я) и Бретт Кулак (57-я).

По итогам игры «Филадельфия» с 44 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице западной конференции НХЛ, «Монреаль» там же с 59 очками на седьмой строчке.