Тампа, США, 20 января, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» одержал верх над хоккеистами «Сан-Хосе Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает 20 января Сhampionat.com.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Шайбы в составе победителей на счету Мэтью Джозефа (4-я), Алекса Киллорна (18-я), Янни Гурда (28-я), Виктора Хедмана (33-я) и оформившего дубль в матче Стивена Стэмкоса (46-я, 56-я).

У их оппонентов отличились, также оформивший в мачте дубль, Эвандер Кейн (20-я, 21-я) и шведский форвард «Сан-Хосе» Маркус Соренсен (60-я).

Эта последняя шайба гостей при откровенном попустительстве защиты хозяев так возмутила российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, отразившего по ходу матча 36 из 39 бросков по его воротам, что он стал колотить клюшкой с досады по своим воротам и сбрасывать с себя элементы амуниции.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в матче две результативные передачи на свой счет, его коллега по клубу — российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев не принимал участия в матче.

По итогам игры «Тампа» с 76 очками остается лидером западной конференции НХЛ, «Сан-Хосе» с 63 очками находится на третьем месте востока.