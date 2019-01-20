Тула, 20 января, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Пятый прорыв трубы за месяц, Тула снова попала «в десятку», теперь уже в музейную, бюджетный профицит и сдвиги в реформе общественного транспорта. Эти и другие события обсуждали в Тульской области на неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский Кремль

Инвестиции в будущее

245 млн рублей — на эту сумму в Киреевском районе Тульской области отремонтировали одну из самых крупных школ муниципалитета. Вдобавок к этому обновленному образовательному учреждению вручили сертификат на 80 тыс. рублей на дальнейшее развитие. Центр образования №2 в Киреевске стал точкой притяжения на этой неделе из-за приезда губернатора Алексея Дюмина.

«Мы продолжим развивать нашу социальную сферу. Это инвестиции в будущее региона, и мы будем использовать все имеющиеся у нас механизмы для создания комфортных условий для жизни в Тульской области», — отметил глава региона.

Алексей Дюмин сказал, что в регионе немало социальных объектов, которые требуют ремонта, и приводить их в порядок правительству области помогают социальные партнеры: крупные банки и государственные компании. В случае с киреевской школой помогла компания «Транснефть».

Tularegion.ru Центр образования №2 в Киреевске

«Тульское море»

«Теперь мы, наконец-то, имеем то самое, свое тульское море, о котором так долго говорили», — комментировали жители областного центра пятый прорыв трубопровода за месяц.

Лопнуло полное сечение и вся жидкость буквально залила поселок Молодежный. К месту ЧП приехал и глава Тулы Евгений Авилов и городские спецбригады. Боролись с наводнением как могли.

Ранее министр ЖКХ области Элеонора Шевченко доложила о 17 прорывах трубопровода за новогодние праздники, а после получила «нагоняй» от руководителя региона: взять на личный контроль программу по модернизации водопроводных сетей, а Авилову до 1 марта подготовить программу наиболее проблемных участков.

»Вы говорите, что эта труба преследует вас. Она уже преследует и меня. Нужно уже решить эту проблему», — сказал Дюмин.

Снова «в десятку»

Тульский музей оружия вошел в Топ-10 музеев страны по посещаемости в новогодние каникулы. С 30 декабря по 8 января это культурный объект оценили 36 тысяч человек. Пик пришелся на 4 и 5 января.

Подсчет вели по информационной системе «Учет продажи билетов» Минкульта России.

Возглавили рейтинг музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея (85 тысяч посетителей). 61 тысяча ценителей культуры отметились во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Также среди популярных музее в праздничные выходные оказались Государственный исторический музей (47 тыс.), Эрмитаж (45 тыс.), Новгородский музей-заповедник (44 тыс.), Русский музей, «Царское село» и Пушкинский музей (40 тыс.).

«Музей оружия — это великолепное здание с очень многими интересными вещами внутри!», — хвалят родной культурный объект туляки.

Рекорд трехлетней давности

2018 финансовый год для Тульской области оказался успешным. Если быть точнее: бюджет исполнен с профицитом. Но, по словам первого заместителя губернатора области Валерия Шерина, обольщаться не стоит.

«Последний раз такое было по итогам 2015 года. Но это не значит, что мы входим в зону комфорта. Значительные остатки средств позволят обеспечить дефицит бюджета области на 2019 год, тем самым сократив объем планируемых заимствований и рост государственного долга. Мы по-прежнему должны быть сдержаны и рациональны в своих расходах. Важно объективно расставлять приоритеты, чтобы бюджетные траты давали максимально возможный результат», — цитируют Шерина «Тульские известия».

Доходы региона за прошлый год — 74 млрд рублей, расходы — 70,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы в сравнении с 2017 годом возросли на 11,5% и составили 59,1 млрд рублей.

Больше всего Тульская область тратит на социальную сферу (72,5%). Власти отметили, что условия для реализации бюджета в 2018-м были непростыми, тем более минувший год стал отчетным по реализации указа президента о росте зарплат бюджетников. Регион достиг контрольных показателей.

Приготовьте вашу карту

Реформа общественного транспорта в Туле продолжается. Еще на трех маршрутах коммерческих перевозчиков установили терминалы для безналичной оплаты проезда. Теперь заранее горожане готовят не наличность, а банковские карты.

Привыкнуть к нововведению туляки пока не могут и по старинке протягивают водителям 20 рублей. Водители маршруток с одной стороны рады (из автобуса исчезает мелочь), с другой — не одобряют терминалы, которые уж слишком долго пробивают чеки, что тормозит их рейс.

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