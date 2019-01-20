Луганск, 20 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня боевики ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 20 января пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Военнослужащими ВСУ в течение суток были обстреляны населённые пункты Желобок и Красный Яр, а также позиции Народной милиции ЛНР в районе памятника князю Игорю у станицы Луганской.

Огонь по территории ЛНР вёлся из гранатомётов, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто из гражданских лиц и военнослужащих не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима прекращения огня в ЛНР со стороны военнослужащих Украины.

Стоит отметить, что режим перемирия, о котором договорились участники Трёхсторонней контактной группы в Минске, вступил в силу в Донбассе 29 декабря с 01:01 мск. ВСУ неоднократно нарушали режим перемирия, равно как и все предыдущие договорённости по режиму прекращения огня.