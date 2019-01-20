Железноводск, Ставропольский край, 20 января, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Одиннадцать социально значимых объектов и 540 человек остались без холодного водоснабжения в городе Железноводске Ставропольского края. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

(сс) PublicDomainPictures Нет воды

Информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в Железноводске поступила в ГУ МЧС в 02:00 по местному времени.

Под отключение попали 180 абонентов — это 540 человек, из них 63 ребёнка. Кроме того, без холодной воды остались 11 социально значимых объектов (СЗО).

Восемь социально значимых объектов имеют свой запас воды в резурвуарах на двое суток. В трёх СЗО будет организован подвоз воды.

Работы по восстановлению водоснабжения ведутся бригадой водоканала в составе пяти человек и трёх единиц техники.

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