Киншаса, 20 января, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов. Об этом сегодня, 20 января, сообщает портал Actualite.

(сс) VoteTshisekedi Сторонники партии «Союз за демократию и социальный прогресс», председателем которой является Феликс Чисекеди

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальная независимая избирательная комиссия (CENI) Демократической Республики Конго опубликовала предварительные итоги выборов президента страны, состоявшихся 30 декабря 2018 года. CENI заявила, что победу на выборах президент ДРК одержал оппозиционный кандидат Чисекеди.

После заявления CENI Африканский союз призвал власти Конго приостановить объявление окончательных результатов президентских выборов в Демократической Республики Конго в связи с тем, что есть «серьезные сомнения» в их объективности.

Но власти Конго отвергли просьбу Африканского союза и Конституционный суд ДРК сделал заявление, согласно которому, Чисекеди становится президентом ДРК, победив на выборах простым большинством голосов.

Также Конституционный суд отметил, что Файулу не смог предоставить внятных доказательств неточностей при определении итогов выборов.

Однако Файулу уже призвал международное сообщество не признавать итоги выборов и объявил себя «единственным легитимным президентом».

«Я прошу все международное сообщество не признавать власть, которая не имеет ни легитимности, ни правоспособности представлять конголезский народ», — сказал Файулу.