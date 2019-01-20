Екатеринбург, 20 января, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В купели Свердловской области 18−19 января окунулись около 68 тысяч человек. Из них 32 тысячи в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вынырнул

Всего на территории области было открыто 152 купели. Они действовали вплоть до 23:59 по местному времени 19 января. За безопасностью во время крещенских купаний следили около двух тысяч человек. Это и медики, и сотрудники МЧС, и полицейские, и представители местных администраций, и другие.

Наибольшей популярностью пользовались те купели, что расположены на Тагильском пруду (Нижний Тагил) и на озере Шарташ в Екатеринбурге. Здесь, кстати, сотрудники МЧС и местной администрации выявили несанкционированную купель. Её оперативно ликвидировали. Возле легальных же купелей, в основном, были оборудованы пункты обогрева. Их насчитали 134. Всем желающим предлагали горячий чай, а в некоторых муниципалитетах даже кормили кашей из полевой кухни.

Участники крещенских купаний сообщают об очередях к купелям. Ажиотажу способствовали выходной день и тёплая для Урала погода — целых минус пять градусов ниже нуля. Обычно в это время температура воздуха куда ниже — в отдельные годы доходило и до минус 35.

В ходе крещенских купаний не обошлось без скандалов. Некоторые свердловчане пожаловались в соцсетях на то, что с них брали деньги. С кого-то только за пользование палатками для переодевания и обогрева, а в отдельных случаях даже за само окунание в купель — по 100 рублей с человека. Как правило, деньги брали частники, которые оборудовали купели на своей территории или за свои деньги. Но в основном купание в иорданях Свердловской области было бесплатным.