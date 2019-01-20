Сильные снегопады в США привели к гибели трёх человек
Вашингтон, 20 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Три человека погибли в США в штатах Висконсин и Канзас в результате ДТП на автодорогах, причиной которых стали снегопад и гололедица. Об этом 20 января сообщает газета The New York Times.
По данным издания, два человека погибли и двое пострадали в ДТП, произошедшем в штате Висконсин. Автомобиль, потерявший управление, врезался в дерево на обочине дороги. Отмечается, что в момент автопроисшествия дорога была очень скользкой и покрыта снегом.
Ещё одна автоавария, в которой погиб человек, произошла в штате Канзас, погибший — 25-летний водитель автомобиля, столкнувшегося со снегоочистителем.
Власти штатов, находящихся в центре и на северо-востоке США, настоятельно рекомендуют гражданам воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.
Губернатор Нью-Йорка ввёл временный запрет на вождение автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введён режим чрезвычайной ситуации. Вся имеющаяся в наличии спецтехника брошена на расчистку дорог.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене более тысячи авиарейсов в США из-за неблагоприятных метеоусловий.