Барнаул, 20 января, 2019, 07:38 — ИА Регнум. В Барнауле из-за прорыва трубопровода горячей воды и отопления без тепла остались более 50 многоквартирных домов. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Barnaul.org Ремонт теплосети в Барнауле

Произошел прорыв теплотрассы на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Из-за этого без теплоснабжения о горячей воды остались 52 жилых многоквартирных дома, четыре детских сада, детская больница, колледж и две школы.

На месте прорыва теплотрассы уже прибыли аварийные бригады. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Уточняется, что без тепла остались многоквартирные дома и социальные объекты в районе улицы Горно-Алтайской.