Москва, 20 января, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Полное лунное затмение, видимое на территории России, произойдёт 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лунное затмение

Лунное затмение начнётся в 06:34 по московскому времени и продлится до 09:51. Полная фаза затмения будет видна в северо-западных регионах европейской части России, а также на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Тень Земли скроет Луну в 7:41, полное затмение продлится до 8:44.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января можно будет наблюдать соединение Венеры и Юпитера, а 31 января — Венеры, Юпитера и Луны.