Манбидж, Сирия, 20 января, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) получили современное оружие от американских противников ухода сил США из Сирии. Об этом сообщает издание Yeni Akit со ссылкой на местные источники.

(сс) kurdishstruggle Курды

Американцы снабдили курдов современными противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» и «Тоу». Речь идет об огромном количестве орудий, посредством которых курды намерены дать отпор турецким танкам, которые в скором времени будут направлены в Манбидж, отмечено в публикации.

Турецкие спецподразделения в настоящее время разыскивают эти ракетные комплексы в Манбидже. Из-за этого Анкара откладывает начало операции в этом городе на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к востоку от Евфрата и в сирийском Манбидже начнется операция против сил YPG, если США их оттуда не выведут. Позже он объявил о переносе операции из-за того, что глава США Дональд Трамп принял решение о выводе из Сирии американских войск.