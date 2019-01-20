Москва, 20 января, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вхождение в Черное море американского эсминца Donald Cook. Военным кораблям США лучше держаться подальше от российских берегов, написал он в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Пушков отметил, что корабли ВМС США зачастили в Черное море, при этом к безопасности самих США эти походы отношения не имеют. Он также напомнил, что американские сенаторы призывали послать к российским берегам целый флот.

«Держаться бы им подальше от наших берегов», — написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 января эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море и был сразу взят под наблюдение силами Черноморского флота РФ. Непосредственно следит за кораблем сторожевой корабль «Пытливый».

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