Москва, 20 января, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского занял первую строчку в рейтинге самых популярных на Западе советских кинокартин, составленном по оценкам пользователей портала IMDb.com.

Цитата из к/ф «Сталкер». реж Андрей Тарковский. 1979. СССР Писатель и Сталкер

«Сталкер» был снят в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Фильмы Тарковского заняли также третью, четвертую, пятую, седьмую и восьмую позиции рейтинга. Это соответственно фильмы «Солярис», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и «Ностальгия».

Вторую строчку занимает драма Элема Климова «Иди и смотри». На шестом месте — комедия Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы, или С легким паром!», сообщает портал «Словодел».

Замыкают десятку киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука и драма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

Читайте также: Андрей Кончаловский рассказал о том, как стать суперзвездой