Москва, 20 января, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Американская сторона не намерена выделять средства для разработки модификации космического корабля «Союз», способного достичь Луны. Об этом сообщил высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

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Россия будет создавать лунный «Союз» самостоятельно. НАСА оплачивать реализацию проекта не будет.

«Все работы предусматривается проводить за свой счёт», — сказал собеседник РИА Новости.

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Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что американское космическое агентство попросило Россию разработать версию корабля «Союз» как резервную пилотируемую транспортную систему для лунных полетов. Чтобы «Союз» мог достичь Луны, потребуется разработка специального разгонного блока, новой теплозащиты и ряда других систем космического корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Рогозин написал в микроблоге, что российские предприятия космической отрасли готовы разработать и сконструировать ракету-носитель сверхтяжелого класса.