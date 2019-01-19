Киев, 20 января, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Украинские экстремисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы защитить президента Белоруссии Александра Лукашенко от «неосоветской орды». Об этом говорится в заявлении, распространенном радикальной организацией.

Belaruspartisan.org Белорусские и украинские националисты в АТО

Радикальных националистов обеспокоила актуализация Союзного договора 1999 года, который, как отмечается, «считался мертворожденным». Теперь же встал вопрос о потере Белоруссией государственности и «усилении неосоветской орды», отмечают радикалы.

«Аналитики» группировки утверждают, что альтернатива для Лукашенко — только в решительном сопротивлении, и первый шаг на этом пути — расторжение Союзного договора. Долго маневрировать не удастся, отмечают они.

Если президент Белоруссии пойдет на разрыв договора, руководство организации готово поддержать его в конфликте с Москвой, всеми способами поддерживать Белоруссию на международной арене, а также предоставить Минску «военную добровольческую поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Лукашенко заявил на совещании по белорусско-российским отношениям, что об объединении двух государств — России и Белоруссии — на сегодняшний день не может идти речи. Нет равноправной основы — нет союза, сказал белорусский лидер.

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