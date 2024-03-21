Баку, 20 января, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Тысячи демонстрантов собрались на санкционированном митинге в столице Азербайджана, Баку, 19 января, чтобы потребовать, чтобы правительство президента Ильхама Алиева освободило антикоррупционного блогера Мехмана Гусейнова и других активистов, которых они считают политическими заключенными. Среди лозунгов, которые скандировали протестующие, были такие, как «Свобода!» и «Конец диктатуре!».

RFE/RL Митинг в Баку

Mитинг оппозиции на стадионе «Мехсул» завершился резолюцией акции, сообщает Тuran.

B ней выдвинуты требования к властям освободить Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, а также лиц, арестованных за участие в акциях в их поддержку. Кроме того, содержится требование о возвращении в страну средств, выведенных путем коррупции в офшоры.

«B то время, как мы должны добиваться в международных структурах освобождения Карабаха, Европарламент обсуждает вопрос о правах человека в Азербайджане. И в этом повинна власть, которая превратила страну в подобие банановых республик Африки», — сказал член Правления партии «Мусават» Тофик Ягублу.

По мнению лидера партии РЕАЛ Ильгара Мамедова, власти вместо того, чтобы решать проблемы страны, «ведут принципы с молодыми людьми — Мехманом Гусейнвым и другими активистами».

Лидер ПНФА Али Керимли обвинил власти в коррупции и деспотии.

«Сегодня сюда собрались 20 тысяч человек, чтобы выразить свое желание избавиться от династического режима. Наше движение закончится отправкой этого режима в архив истории», — сказал Керимли.

По данным Бакинской полиции, в митинге приняли участие 2800 человек.