Вашингтон, 20 января, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Американский фигурист Джон Кафлин, о смерти которого стало известно 19 января, покончил с собой. Об этом сообщает USA Today.

(сс) Uwe Langer Джон Кафлин и Кейтлин Янковскас

Суицид Кафлина подтвердила полиция города Канзас-Сити (штат Миссури). О самоубийстве спортсмена также написала в соцсети его сестра Анджела.

В декабре фигуриста ограничили в праве заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании, заподозрив в грубом обращении с другими спортсменами. Сам Кафлин отвергал подобные обвинения. Американская федерация фигурного катания 17 января объявила об отстранении фигуриста от спортивной деятельности.

Джон Кафлин родился 1 декабря 1985 года в Канзас-Сити. В парном катании его партнершами были Кэйтлин Янкоускас и Кейди Денни. Кафлин дважды выигрывал чемпионаты США, а в 2012 году завоевал «серебро» на чемпионате четырех континентов.