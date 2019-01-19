Вашингтон, 19 января, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В США скончался фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания страны.

Luu Джон Кафлин и Кейди Денни

Трагедия произошла 18 января в городе Канзас-Сити.

«Мы потрясены известием о смерти двукратного чемпиона США в парном катании Джона Кафлина, — говорится в сообщении организации. — Мы приносим свои глубокие соболезнования … всем членам его семьи».

Причины смерти фигуриста не разглашаются.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля 2018 г. в Алма-Ате при нападении уличных грабителей получил серьезное ранение олимпийский чемпион Денис Тен. Спасти жизнь фигуриста медикам не удалось, он скончался в тот же день в больнице от большой потери крови.

Читайте также: Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена грозит 20 лет тюрьмы