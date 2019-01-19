Санкт-Петербург, 19 января, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил передать следователям центрального аппарата ГСУ СК РФ уголовное дело по факту ДТП в центре Санкт-Петербурга, произошедшего 30 декабря 2018 года. В результате наезда на пешеходов на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки пострадали семь человек, в том числе двое подростков.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета, дело будет передано столичным следователям в аппарат Главного следственного управления СКР «в связи с многочисленными обращениями петербуржцев <…> для оперативного и всестороннего расследования».

По данным издания «Фонтанка», это решение может быть связано с тем, что один из участников ДТП, находившийся за рулем автомобиля, непосредственно сбившего людей, является сыном влиятельного в прошлом городского чиновника, имеющего обширные связи и возможности.

Как отмечается в сообщении СКР, его председатель поручил следователям центрального аппарата ведомства «оперативно принять все меры к тщательному и объективному расследованию обстоятельств преступления и установлению причин, способствовавших его совершению».

«Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и детально восстановить события произошедшего», — отметили в Следственном комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 30 декабря в 17:23 мск столкнулись автомобили Mercedes и Subaru. Первый двигался по Фонтанке, в то время как второй начал движение по Невскому. В результате удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил семерых пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

31 декабря по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1991 года рождения, водитель Subaru. Ему было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, двигаясь прямо по полосе, ограниченной знаком «движение направо» и на запрещающий сигнал светофора.

В то же время, судя по попавшим в СМИ записям камер видеонаблюдения, столкновение произошло в тот момент, когда для пешеходов, ожидавших перехода набережной Фонтанки, уже зажегся зеленый сигнал светофора, а значит может идти речь и о нарушении ПДД со стороны водителя Mercedes. По данным прессы, этот водитель за 2018 год порядка 50 раз нарушал правила дорожного движения, превышая скорость.