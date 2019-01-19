Москва, 19 января, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Разработать и сконструировать ракету-носитель сверхтяжелого класса готовы предприятия космической отрасли в России. Об этом написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Roscosmos.ru Разработки Роскосмоса

По его словам, к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса подтверждена «готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли».

4 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Twitter сообщил об утверждении детального плана-графика создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.

По его словам, план-график предусматривает создание ракеты к 2028 году.

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