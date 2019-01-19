Мадрид, 19 января, 2019, 22:27 — ИА Регнум. 19 января между коллективами «Уэска» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстадио Эль Алкораз» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:3.

Willtron Стадион «Эль Алькорас»

На 31-й минуте Люка Эрнандес открыл счет после передачи Коке — 0:1. В дебюте второй половины Сантьяго Ариас отличился забитым мячом — 0:2. Через 21 минуту Коке довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Уэска"/"Атлетико»)

Удары 11/16

Удары в створ ворот 3/9

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 15/12

Поданные угловые 6/5

«Атлетико» набрал 41 очко и укрепился на 2-й позиции. «Уэска» с 11-ю баллами осталась на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уэска»: Сантамария, Эчеита, Пулидо, Инсуа, Мирамон, Гомес, Ривера, Мусто, Кирога, Эрнандес, Гальего.

«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Эрнандес, Хименес, Партей, Коке, Лемар, Эрнандес, Гризманн, Корреа.

Главный арбитр матча: Гильермо Куадра.

Желтые карточки: Эчеита — 24, Хименес — 62, Корреа — 64, Гальего — 68.

Голы: Эрнандес 31 — 0:1, Ариас 52 — 0:2, Коке 71 — 0:3.