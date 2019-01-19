Берлин, 19 января, 2019, 22:25 — ИА Регнум. 19 января между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

Единственный мяч на 19-й минуте забил бельгийский опорный полузащитник Аксель Витсель — 0:1. Голевую передачу отдал Лукаш Пищек.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Боруссия»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 11/8

Поданные угловые 6/7

Набрав 45 очков, дортмундская «Боруссия» укрепилась на первой позиции. «РБ Лейпциг» с 31-м баллом опустился на 4-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Лаймер, Демме, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Вайгль, Делейни, Санчо, Геррейро, Филипп, Витсель, Гетце.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Конате — 40, Упамекано — 67, Санчо — 84, Бюрки — 90+4.

Голы: Витсель 19 — 0:1.