Париж, 19 января, 2019, 20:59 — ИА Регнум. В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек, которые принимали участие в акциях протестов «жёлтых жилетов». Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции. Желтые жилеты

«В Париже полиция провела 30 арестов», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, десятая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в крупных городах страны 19 января.

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