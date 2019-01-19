Челябинск, 19 января, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Челябинской области в ночь с 18 на 19 января прошло 135 религиозных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Pravmin74.ru Омовение

Мероприятия объединили около 70 тысяч человек. В 37 населённых пунктах прошли массовые омовения.

Всего за порядком в местах крещенских мероприятий следили более 500 сотрудников полиции. Также к охране порядка и обеспечению безопасности граждан были привлечены представители казачества, добровольных народных дружин Росгвардии и сотрудников частных охранных предприятий.

Нарушений порядка удалось избежать, добавили в полиции.