Калуга, 19 января, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заседание межведомственной рабочей группы областного парламента, представители которой рассмотрели вопросы разработки нормативно-правового акта, направленного на установление мер стимулирования предпринимательской деятельности в сфере переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Zskaluga.ru На заседании межведомственной рабочей группы областного парламента

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, спикер регионального парламента Виктор Бабурин заявил коллегам, что закон, который поддержит активно решающих проблемы переработки коммунальных отходов бизнесменов, может стать первым в стране и послужит примером другим регионам.

Представители предприятий отметили ряд трудностей, с которыми им приходится сталкиваться в данном деле.

«В настоящее время сфера обращения с ТКО реформируется, — рассказал директор ООО «Прогресс» Юрий Болотов. — На федеральном уровне принято решение об освобождении региональных операторов по обращению с ТКО от уплаты НДС. Будет ли это правило распространяться на всех операторов рынка?».

«У нас немало проблем организационно-правового характера, а также, сложностей, касающихся сферы кредитования», — отметил представитель ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей Клименко.

Заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов поддержал предложение председателя областного парламента о необходимости привлечения инвесторов для работы при утилизацией ТКО.

«Нужно посмотреть, какие льготы мы можем предоставить представителям бизнеса, которые занимаются отходами», — добавил калужский замминистра.

Подводя итоги заседания, председатель регионального парламента Виктор Бабурин предложил при подготовке законодательного акта изучить областные законы, которые были приняты с целью привлечения иностранных инвесторов.

По его словам, планируется, в частности, предоставить льготы предпринимателям, которые занимаются переработкой коммунальных отходов, и конкретно льготы по оплате электроэнергии. Кроме того, возможность бизнесу получить в банке кредит на льготных условиях, а также с помощью кредитов привлечь инвесторов в сферу сортировки и транспортировки отходов.