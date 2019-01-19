Рим, 19 января, 2019, 18:56 — ИА Регнум. 19 января между коллективами «Рома» и «Торино» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой «волков».

Andrew Стадион «Стадио Олимпико»

Первый мяч на 15-й минуте забил 19-летний фланговый полузащитник Николо Заниоло — 1:0. Через 19 минут Александр Коларов удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти — 2:0. В дебюте второй половины Томас Ринкон вернул гостей в игру — 2:1. На экваторе тайма Кристиан Ансальди сравнял счет — 2:2. Через 5 минут Эль Шаарави вновь вывел «волков» вперед — 3:2.

Статистика матча («Рома"/"Торино»)

Удары 15/8

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 17/15

Поданные угловые 6/3

«Рома», набрав 33 очка, поднялась на 4-ю строчку. «Торино» с 27-ю баллами остался на 9-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Ульссен, Карсдорп, Фацио, Коларов, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Ундер, Клюйверт, Заниоло, Джеко.

«Торино»: Сиригу, Войнович, Джиджи, Н’Кулу, Ансальди, де Сильвестри, Айна, Ринкон, Белотти, Фальке, Париджини.

Главный арбитр матча: Пьеро Джакомелли.

Желтые карточки: Клюйверт — 61, Кристанте — 66, де Сильвестри — 70, Ринкон — 90+1, Белотти — 90+3, Фацио — 90+4.

Голы: Заниоло 15 — 1:0, Коларов (пен) 34 — 1:1, Ринкон 51 — 2:1, Ансальди 67 — 2:2, Эль-Шаарави 72 — 3:2.