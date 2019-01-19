Калуга, 19 января, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Прокуратурой Обнинска в Калужской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Санкт-Петербург, подозреваемого в даче взятки должностному лицу городского отдела по вопросам миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Обнинска Калужской области Даниил Власов, следствием установлено, что работник коммерческой организации из Санкт-Петербурга, вечером 9 января 2019 г. передал сотруднику миграционной службы Обнинска, действующему в рамках оперативных мероприятий, взятку в виде финансовых средств в сумме 175 тыс. рублей, связанной с вопросами привлечения коммерческой организации к административной ответственности.

В настоящее время органами предварительного следствия задержан подозреваемый в данном преступлении. Жителю северной столицы грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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