Лондон, 19 января, 2019, 17:22 — ИА Регнум. 19 января между коллективами «Вулверхэмптон» и «Лестер Сити» на стадионе «Молинью» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось боевой победой «волков».

John Nickolls Стадион «Молинью»

В дебюте матча португальский атакующий фланговый полузащитник Диогу Жота открыл счет — 1:0. Через 8 минут Райан Беннетт удвоил преимущество «волков» после передачи Жоао Моутинью — 2:0. В начале второго тайма Демерай Грей вернул гостей в игру — 1:2. Через 5 минут Конор Коуди срезал мяч в свои ворота, восстановив равновесие в счете — 2:2. На экваторе половины Диогу Жота оформил дубль — 3:2. В конце матча опытный центральный защитник сборной Ямайки Уэс Морган вновь сравнял счет — 3:3. Голевой передачей отметился вышедший на замену Джеймс Мэддисон. В компенсированное время Жота вырвал для своей команды победу — 4:3.

Статистикаматча («Вулверхэмптон"/"Лестер Сити»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 8/6

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 4/8

«Вулверхэмптон» набрал 32 очка и временно поднялся на 8-ю позицию. «Лестер Сити» с 31-м баллом опустился на 9-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Коуди, Саисс, Невеш, Кастро, Моутиньо, Винагре, Дендонкер, Хименес, Жота.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Грей, Перейра, Барнс, Ндиди, Менди, Варди.

Главный арбитр матча: Крис Кавана.

Желтые карточки: Менди — 2, Беннетт — 44, Перейра — 45, Жота — 45, Ндиди — 58, Кастро — 86.

Голы: Жота 4 — 1:0, Беннетт 12 — 2:0, Грей 47 — 2:1, Коуди (авг) 52 — 2:2, Жота 65 — 3:2, Морган 87 — 3:3, Жота 90+4 — 4:3.