Калуга, 19 января, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области на ближайшие три года запланировано финансирование из федерального бюджета более 126 миллионов рублей (на 2019 год — 43,2 млн руб., 2020 год — 41,5 млн руб., на 2021 — 41,4 млн рублей) для реализации на территории региона федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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По данным ведомства, этот проект реализуется в соответствии с майским указом президента Российской Федерации в рамках нацпроекта «Экология». По словам профильного калужского министра Варвары Антохиной, основная цель региональной подпрограммы, подготовленной и утвержденной профильным министерством, — обеспечение к 2024 году полного воспроизводства вырубленных и погибших лесных ресурсов.

В частности, Варвара Антохина считает, что перед лесным хозяйством области стоят важные задачи. В числе вопросов, которые требуют безотлагательного решения, создание страхового семенного фонда лесных культур и расширение штата лесных инспекторов.

Напомним, в 2018 году в регионе не было допущено крупных пожаров и причинения экономического ущерба территориям, примыкающим к лесам. Их восстановление проведено на площади свыше четырёх тысяч гектаров. В Калужской области, более чем в два раза превышен план по лесопатологическому обследованию. К тому же, в 2018 году снизилась численность популяции короеда-типографа, а новые очаги его распространения уже не возникают на протяжении трёх лет.

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