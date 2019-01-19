Сеул, 19 января, 2019, 19:15 — ИА Регнум. За последнее десятилетие выросло число южнокорейцев, отказывающихся от приёма завтрака: их количество достигло 25,2%. Соответствующий результат был получен в ходе исследования, проведённого научной организацией KCDC, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Satomi Abe Корейская кухня

Аналогичный опрос проводился ещё в прошлом десятилетии — тогда число тех, кто пропускает завтрак, было на 3% ниже. Примечательно, что среди молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет целых 52,6% предпочитают не есть по утрам.

KCDC предупреждает, что подобная тенденция является очень опасной, так как неправильное питание может привести к дефициту витаминов, ожирению, гастриту и другим болезням и в целом оказывает негативное влияние на здоровье человека. Увеличение числа не завтракающих людей обусловлено во многом изменениями в структуре семьи, так как женщины все больше заняты на работе и проводят меньше времени дома и не успевают готовить еду, полагают учёные.