Нью-Дели, 19 января, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Приток тибетских беженцев в Индию сократился на 97% за прошедшие 10 лет. До 2008 года среднее число жителей Тибета, переехавших в Индию, составляло около 3000, в то время как в 2017 году данный показатель не превысил 80 человек. Об этом сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс» со ссылкой на правительство Тибета в изгнании.

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Глава департамента безопасности правительства Тибета в изгнании Карма Ринчен заявил, что основной причиной сокращения потока беженцев стало ограничение властями КНР перемещения населения внутри Тибетского автономного района, а также изъятие паспортов у жителей приграничных районов автономии. Карма Ринчен подчеркнул, что негативную роль также сыграло правительство Непала, которое более не оказывает содействие тибетским беженцам.

Правительство Тибета в изгнании является организацией, сохранившей преемственность от исторического правительства Тибета до инкорпорации данного региона в Китайскую Народную Республику. Данная организация расположена в городе Дхарамсала, штат Химачал-Прадеш, с 1959 года, когда духовный лидер тибетцев Далай-лама бежал в Индию. По данным правительства Тибета в изгнании, на настоящий момент число тибетских беженцев превысило 128 тысяч, из которых 95 тысяч проживает в Индии.